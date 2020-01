Ladri in azione a Brufa, dove, con la “tecnica del forellino”, praticando cioè un buco nel vetro di una finestra, sono riusciti ad entrare in una villetta approfittando dell'assenza dei proprietari. La frazione nel comune di Torgiano praticamente confina con il capoluogo di regione, Perugia. Scarso il bottino, un paio di orologi e qualche catenina, di valore anche affettivo, oltre che economico, ma inquietanti alcuni particolari. Insomma, come si vede, la piaga dei furti sta interessando tutta l'Umbria (LEGGI Ladri scatenati nelle case).

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI DOMENICA 26 GENNAIO