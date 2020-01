Perugia, la nuova scuola Carducci Purgotti è stata inaugurata e il 3 febbraio gli alunni torneranno in sede

A novembre 2016, la scuola Carducci Purgotti in via Fonti Coperte a Perugia chiude. Causa: il sisma ha reso inagibile la struttura. Da allora sono trascorsi oltre 1.140 giorni, ovvero 38 mesi, “nei quali ci siamo battuti come leoni” ricorda la dirigente Iva Rossi, per arrivare al taglio del nastro e a riavere le chiavi di un edificio completamente nuovo. La cerimonia inaugurale avvenuta ieri nel pieno rispetto di tutti i crismi del grande evento cittadino ha visto partecipare studenti della secondaria di primo grado, docenti, genitori e istituzioni civili e militari. La ricostruzione, avvenuta negli ultimi dieci mesi, è stata coordinata e finanziata dal Commissario straordinario Piero Farabollini per un importo di oltre 5 milioni e mezzo, in collaborazione con il Comune di Perugia e la Regione . E il progetto finale ha portato a realizzare un edificio definito “modello”. La visita all’interno della struttura, avvenuta ieri dopo il taglio del nastro, conferma i tanti discorsi introduttivi. La Carducci Purgotti oggi è un edificio di tre piani, e un semi interrato. Dodici aule per 300 alunni, laboratori, aule didattiche, palestre, un grande terrazzo, giardino e aiuole. E soprattutto è una struttura che prevede misure antisismiche, di risparmio energetico, strumentazione didattica innovativa, ma anche l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’inserimento di criteri per la raccolta differenziata e per il plastic free (una fontanella è stata posta all’ingresso).