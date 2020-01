Le società di trasporto su gomma hanno recapitato alla Regione un decreto ingiuntivo. Il primo decreto ingiuntivo. I gestori degli autobus rivendicano crediti non riscossi dal 2016 al 2019.

La somma richiesta, in questa prima tranche, è di quattro milioni di euro. Ma sono in arrivo altri atti di ingiunzione. Per un totale di otto milioni. Lo ha fatto sapere l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, in tv, ospite di una trasmissione dedicata alla mobilità in Umbria.

La Regione sta valutando se opporsi al provvedimento. Una parte dei soldi richiesti viene infatti considerata non dovuta dai tecnici di Palazzo Donini. Ad ottobre scorso il consorzio delle aziende dei bus avevano calcolato un credito complessivo di 14 milioni. Sullo sfondo ci sono anche i 15 milioni i deficit che la Regione deve recuperare alla voce mobilità.

