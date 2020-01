Le statistiche complessive sono positive, così come sono stati intensificati i controlli (LEGGI), ma negli ultimi giorni i furti in abitazione a Terni hanno fatto registrare una recrudescenza che ha creato un po' di preoccupazione fra i cittadini per quello che è il reato forse più sentito dalla popolazione e fra i più difficili da prevenire e colpire da parte delle forze dell'ordine.

Dopo gli episodi accaduti mercoledì 22 gennaio 2020 a Piediluco - in un ristorante - in un appartamento di via del Lanificio, da cui sono spariti alcuni preziosi, e un altro nella zona di Gabelletta, altri due furti - giovedì 23 - sono stati registrati in altrettanti appartamenti fra via Cesare Battisti - zona Cardeto - e via del Sersimone/Ponte le Cave.

In quest'ultimo caso i malviventi hanno asportato 700 euro in contanti. Indagini sono in corso da parte delle forze di polizia per individuare i responsabili e capire se si tratti, come è probabile, di un ritorno in zona di qualche “pendolare del crimine” che ha pensato bene di darsi nuovamente da fare proprio a Terni.