Prima hanno provato a entrare dalle finestre, ma non sono riusciti a smontare le inferriate. Poi hanno forzato la porta di ingresso del locale, e sono riusciti a introdursi all'interno. È il secondo furto nel giro di pochi giorni ai danni di altrettanti titolari di bar di Spoleto. Sì, perché dopo il furto al Crystal in via Brigata Garibaldi, i delinquenti hanno compiuto un'altra incursione, stavolta in via Ponzianina, dove hanno “ripulito” la Casbah, storico locale a due passi dal percorso meccanizzato per la Rocca albornoziana. I ladri, almeno due quelli che sono entrati in azione, hanno rubato circa 200 euro in monete che il commerciante aveva lasciato all'interno del bar e alcune bibite analcoliche.

