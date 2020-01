Virus Cinese, caso sospetto a Parma: ricoverata donna tornata da Wuhan

Si è registrato un nuovo presunto caso di coronavirus in Italia su una donna di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizione di salute. Le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato tutte le procedure previste.

Per approfondire leggi anche: Wuhan: decine di gru al lavoro per un nuovo ospedale

La donna italiana, residente nel parmense, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso è solo sospetto, precisa una nota, e come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal ministero della Salute e dalle autorità sanitarie regionali.