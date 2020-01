Altro colpo messo a segno dai soliti ignoti ai danni di un esercizio commerciale di Spoleto. I ladri, intorno alle ore 5.30 di giovedì 23 gennaio, si sono introdotti all’interno del bar Crystal di via Brigata Garibaldi forzando la finestra in vetro: una volta dentro, hanno aperto il registratore di cassa e portato via il contante presente (circa 250 euro) per poi fuggire via a causa dell’allarme. In zona ci sono molte telecamere, che potrebbero averli ripresi. Il furto fa seguito a quello subito la scorsa settimana dal punto vendita Oviesse situato nel centro commerciale di San Nicolò (LEGGI Banda i ladri in azione a San Nicolò).

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DELL'UMBRIA DI VENERDI' 24 GENNAIO