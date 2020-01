Sociale

Video Roberto Bolle, sexy danza con Virginia Raffaele. La suona come fosse un contrabbasso

E' uno straordinario Roberto Bolle quello che letteralmente suona Virginia Raffaele. Le immagini sono della terza edizione di Danza con me 3 (Rai 1, Capodanno) ma il ballerino le ha riproposte qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato il video in cui suona Virginia come fosse un contrabbasso in un sapiente mix di movimenti sensuali e a tratti comici. Una esibizione strepitosa, ...