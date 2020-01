Perugia, movida in centro storico: nuove regole per tavoli e spazi esterni di bar e ristoranti

“Avere un centro storico più vivibile, pulito e ordinato”. E’ questo l’obiettivo dell’assessore comunale di Perugia, Clara Pastorelli, ribadito ieri nel corso della I commissione consiliare permanente Affari istituzionali, che ha ripreso l’esame delle modifiche al regolamento per l’occupazione degli spazi esterni del centro storico. La nuova regolamentazione, che dovrà essere approvata entro il 31 gennaio, dà maggiori possibilità alle attività di più grandi dimensioni. Nello specifico l’articolo 6 (comma 5), è stato cambiato prevedendo per i soli esercizi aventi l’affaccio sulla via principale (e non più per quelli dei vicoli come previsto nella proposta originaria), che in caso di superficie interna superiore a 100 mq la superficie massima concedibile per dehors sia di 70 mq e non 60 come all’inizio. Altro punto modificato è quello riferito ai pubblici esercizi che hanno sede nei vicoli che confluiscono in arterie pedonali centrali e che hanno una superficie interna pari o superiore a 50 mq: queste attività possono richiedere un’occupazione di suolo pubblico sulla via principale non superiore a 40 mq. Leggi anche: Perugia, novità sugli igloo di bar e ristoranti e della movida del centro storico

