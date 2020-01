E’ Roberto Alcidi, il candidato del Movimento Cinquestelle alle suppletive dell’8 marzo per il seggio al Senato nel collegio uninominale Umbria 2, lasciato vuoto dopo l’elezione di Donatella Tesei. Alcidi è spoletino e dipendente della Meccanotecnica Umbra di Campello sul Clitunno. Nei giorni scorsi, il M5S aveva anche scelto i tre facilitatori per l’Umbria: Simonetta Checcobelli, per l’area formazione e coinvolgimento, per le relazioni interne è stato scelto Samuele Bonanni e per quelle esterne Serenella Bartolomei. Nel corso della riunione i pentastellati hanno anche deciso di costituire tre gruppi di lavoro, con competenze analoghe alle tre commissioni regionali per gestire, insieme al capogruppo Thomas De Luca, l’agenda politica di palazzo Cesaroni. Leggi anche l'articolo: E' ufficiale: elezioni suppletive l'8 marzo in 60 Comuni umbri per assegnare un seggio al Senato