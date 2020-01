Perugia, meno clienti senza scale mobili, i negozi puntano anche alle vendite online con una App

Una App per vendere e prenotare online i prodotti dei negozi di via dei Priori a Perugia. Lo stop delle scale mobili per sostituire l’impianto continua a far diminuire il flusso di clienti e visitatori, così artigiani e commercianti hanno individuato un altro modo per soddisfare le loro esigenze. Già diversi operatori, a partire dalla presidente dell’associazione Priori, Maria Antonietta Taticchi, hanno aderito a una piattaforma online collegata a una App che i clienti possono installare sul cellulare.

Si chiama Gooodbuy, frutto di tre anni di lavoro dei ventottenni Dario Notargiacomo, cresciuto a Foligno, e Iglif Barabani, di Spoleto.

