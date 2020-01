Perugia, Franciscus set a primavera e casting dalla prossima settimana

Ancora è tutto top secret, ma le prime indiscrezione trovano conferma: a primavera Perugia torna a ospitare un set cinematografico. Si tratta di una coproduzione italo spagnola dedicata alla figura di San Francesco, da qui il titolo Franciscus che già appare sulla piattaforma inviata ad alcuni destinatari per invitarli a candidarsi al casting. Attività quest’ultima che sta svolgendo la stessa coordinatrice che curò le selezioni per la fiction Luisa Spagnoli, ovvero Angela D’Aguanno. Ancora però le date del reclutamento attori non sono state fissate. La produzione sta vagliando in città i luoghi adatti ad accogliere i provini e sta stringendo accordi con il Comune. Anche se l’assessore alla cultura Leonardo Varasano fa sapere di non essere informato in merito.

Tra le varie indiscrezioni che sono comunque trapelate c’è anche quella che si dovrebbe trattare di un genere fantasy tale da ricordare la serie di successo Trono di spade. Per saperne di più su Franciscus bisognerà attendere la prossima settimana: quando i nodi sulle date del casting saranno sciolte e si procederà verso il set.

Oltre Perugia, in Umbria dovrebbe essere coinvolta per i ciak anche la città di Orvieto. In elenco ci sono pure altri luoghi nel Lazio: Bracciano, Viterbo, Sermoneta e Cori.