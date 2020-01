Umbria, lotta all'amianto: niente mappatura dei siti perché mancano i soldi per comprare i droni

Effettuare in Umbria un censimento dei luoghi dove è ancora presente l’amianto è impossibile. Mancano le risorse per dotare l’Arpa, Agenzia regionale per l’ambiente, dei droni con cui sorvolare il territorio e mappare con precisione tutte le aree da bonificare. L’esigenza di individuare le zone dove è presente ancora la fibra killer è vitale, vista e considerata la pericolosità dell’amianto per la popolazione, la cui salvaguardia della salute, non a caso - è stata il criterio ispiratore della legge regionale 275 del 1992. Nell'ambito della prevenzione dai rischi da amianto, la Usl Umbria 1 ha istituito un servizio per il controllo sanitario dei lavoratori che possono essere stati esposti alla fibra. Il servizio è gratuito e viene fornito contattando il numero 075 5412483 lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12.