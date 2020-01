Umbria, vandali nel gazebo usato dagli anziani a Bastia Umbra

Un gazebo gli anziani utilizzano per giocare a carte e fare due chiacchiere è stato preso di mira dai vandali che lo hanno usato per bere, fumare, ubriacarsi. E' successo a Bastia Umbra e si tratta di un ulteriore episodio di scarso senso civico, che si aggiunge alle macchine danneggiate, in alcuni casi per rubare. Pochi giorni fa i ladri hanno messo in atto una vera e propria razzia, colpendo in via Marconi, via Roma, via Umbria, via Petrarca, via Martiri Ungheresi, nei pressi della scuola Don Bosco, nell’area di Borgo I Maggio, XXV Aprile e Santa Lucia, ma anche via Galvani e la vicina via Irlanda, via Trieste, via Firenze e via Pascoli, via Calabria.