Perugia, Monica Volpi (Gelateria Lick): "Corso Cavour è più dinamico di coso Vannucci"

Michela Volpi, titolare del bar gelateria Lick di Perugia, non ha dubbi su corso Cavour, zona Sant'Ercolano: “E' la parte migliore di Perugia”, dice. “La chiusura al traffico ha reso questa zona più vivace di corso Vannucci”. Michela ha avviato l'attività nel 2015, ma dopo poco è stato allestito un cantiere di fronte all'ingresso della gelateria. “E' stato un periodo duro - racconta -, con tutte le difficoltà che può comportare trovarsi in un'area con lavori in corso che perdurano nel tempo e una gru davanti. Non mi sono fatta abbattere, credo molto in questa zona, è vivace in ogni periodo dell'anno, perciò ho voluto rilanciare e appena mi si è presentata l'occasione: nel giugno del 2018 ho chiuso lo spazio di 30 metri quadrati e ho preso in affitto altri locali, a distanza di pochi metri. Un negozio più grande, di oltre 100 metri quadrati, e alla gelateria ho aggiunto l'area bar. Ho fatto la mia clientela. Sono soddisfatta”. Anche il compagno Luca Taborchi conferma: “Michela ha avuto coraggio, non è scontato di questi tempi”.