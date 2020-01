Perugia, cerca di sfuggire ai carabinieri: ventunenne arrestato. Poi chiede scusa ai militari

I carabinieri della Stazione di Perugia-Fortebraccio hanno arrestato un ventunenne italiano, incensurato, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo avvenuto di sera nella zona di via Pinturicchio a Perugia, secondo i militari ha tentato di fuggire, spintonandoli. Si è svolta anche una colluttazione, poi i militari sono riusciti a bloccarlo. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Ieri mattina è comparso davanti al giudice Alberto Avenoso per il rito direttissimo. Ad assisterlo, l’avvocato Salvatore Adorisio. Il giovane ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa ai carabinieri. Si era scusato già in caserma. Ha patteggiato quattro mesi di reclusione