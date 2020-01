Terremoto, Conte agli studenti di Norcia: "A Pasqua avrete la vostra scuola"

“Tranquilli ragazzi, entro Pasqua avrete la vostra scuola”. Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto i 200 studenti delle superiori dell’istituto comprensivo di Norcia ieri a Roma a palazzo Chigi per chiedere lo sblocco del cantiere della loro scuola. A tre anni dal terremoto e dopo mesi di rinvii, è stato completato appena un terzo dei lavori a meno di un mese dalla consegna della struttura: non si tratta ancora della scuola in muratura definitiva ma di moduli più idonei e consoni di quelli provvisori dati in uso alla scuola nel novembre 2016. Un empasse che gli appelli e le sollecitazioni della preside Rosella Tonti non erano riusciti a sbloccare.