Ligabue, arriva il musical con i suoi successi

I successi di Ligabue arrivano al teatro Lyrick in versione musical. Nuovo appuntamento per la stagione Via col venti il 24 gennaio (ore 21,15) con Balliamo sul mondo, prodotto da Live On Stage, con testo originale e regia di Chiara Noschese e i brani del Liga. Protagonisti 13 giovani che in due atti e lungo 20 canzoni storiche dell’artista si raccontano (e cantano) nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro. Uno spettacolo musicale tutto italiano, una storia inedita e originale, un gruppo di grandi voci”. La scrittura e la regia di Balliamo sul mondo sono stati uno dei viaggi più belli della mia vita – asserisce Chiara Noschese - mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti. La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell’emozione”.