Perugia, Olden torna per presentare il nuovo album

Olden farà tappa il 20 febbraio a Perugia, al Marla, prima dell’uscita del suo quinto album, “Prima che sia tardi” atteso il 21 dello stesso mese negli store discografici.

Dopo nove anni di carriera, per David Sellari (è il suo nome all’anagrafe ndr), cantautore di origine perugina, catalano d’adozione, arriva un concept album, anticipato dal singolo “Aquilone”. Quest’ultimo sarà, inoltre, accompagnato da un videoclip in bianco e nero girato da Fabrizio Rossetti, con protagonisti Younes Bachir (attore belga nato a Tangeri già nel cast dell’ultimo film di Brian De Palma), Michela Pes, Mimi Jasmine Salley (artista e fotografava internazionale) e Aislinn Bowers.

Dopo la data a Perugia, Olden proseguirà il tour in Italia: Modena (Arci Ribalta, 22 febbraio); Roma (teatro Arciliuto, 24 febbraio) mentre il 14 aprile sarà a Milano (Corte dei Miracoli).

Olden l’anno scorso è arrivato finalista al Premio Tenco 2019 come migliore interprete.