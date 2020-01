Al Festival di Sanremo, la grinta e il rock di Rita Pavone: ecco la sua canzone "Niente"

E' la grande protagonista di questa edizione del Festival di Sanremo. Rita Pavone con Niente (resilienza 74). Rita Pavone più grintosa che mai. Il pezzo è attualissimo. Parla di un uomo che non è riuscito a spezzarla. “Picchia più forte, non lo vedi che sto in piedi”. Scritta dal figlio. Si propone con la sua vitalità incandescente per infiammare il palco dell'Ariston, dopo anni di mancata partecipazione. C'è poi Tosca, Ho amato tutto. Un pezzo molto elegante e di classe, con sfumature di voce che renderanno l’Ariston un palco elegante, manca il ritornello, ma Tosca sa portare l’eleganza a Sanremo. Raphael Gualazzi, Carioca. Un Gualazzi completamente diverso, senza pianoforte. Un brano con ritmi vagamente latino-americani. Sicuramente ci farà divertire.