Festival di Sanremo, da Gabbani a Zarrillo, da Achillo Lauro a Irene Grandi: ecco le loro canzoni

Tante le musiche al Festival di Sanremo. Achille Lauro, con Me ne frego presenta lo stile dello scorso anno. Un po troppo menefreghista. È la storia di un amore in cui si rimane schiavi e sottomessi. Il verso che da significato al brano: "Fai di me ciò che vuoi". Alberto Urso, Il sole ad est, "Io lo so, comunque vada, in questa vita complicata, ritornerò da te" canta il vincitore di Amici. Diodato, Fai rumore, presenta una canzone che punta al cuore, che vuole abbattere i muri dell’incomunicabilità, "Fai rumore e non so se mi conviene, se il tuo rumore mi conviene". Francesco Gabbani, canta Viceversa. Una ballata rock che, probabilmente, bisognerà ascoltarla più volte per capirla bene. Un Gabbani nuovo, impegnato, senza scimmie danzanti. Michele Zarrillo, Nell'estasi o nel fango. Uno Zarrillo completamente diverso dai suoi schemi a metà tra Alex Britti e Nek. Irene Grandi, Finalmente io. Nonostante la canzone sia firmata da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, non è così incisiva come ci si sarebbe aspettato. Le Vibrazioni, Dov'è. Sarcina canta "Dov'è" per ben 16 volte soltanto nel ritornello. Un martellamente e uno stillicidio nel cervello che alla fine l’hai imparata a memoria. Rancore, Eden. “Se la strega è in Iraq, Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria”. Una canzone che spazia nei grandi temi della pace e della guerra. Un testo corposo ma lunghissimo. Piero Pelù, Gigante. Un Piero Pelù che diventa nonno non ce lo saremmo mai immaginato. Il nonno che si rivolge al suo nipotino in una specie di ninna nanna rock.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 21 GENNAIO 2020