Festival di Sanremo, primo atto a Milano, nella sede Rai di corso Sempione, in una sala riservata ai giornalisti accreditati, dove vengono fatte ascoltare in anteprima tutte le canzoni in gara. Vietatissimi i cellulari, i computer, telecamere, registratori e tutto ciò che potrebbe essere usato per far uscire da quella stanza "blindata" anche una sola nota di quelle canzoni. Però delle anticipazioni siamo in grado di darle. I contenuti e la forma delle 24 canzoni siamo in grado di descriverle. Amadeus ha esordito dicendo che è orgoglioso e soddisfatto della scelta delle 24 canzoni:"…certamente ci potrà essere qualche delusione, così, come spero, ci saranno delle sorprese, piacevoli. Io ci vedo qualche tormentone, c'è molto ritmo in tutte". C'è un po' di tutto, i temi trattati sono i più vasti, ma l'amore è su tutto che esso sia per chi ti sta vicino, per un figlio e anche per un nipotino.