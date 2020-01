Perugia, la sfida dell'imprenditore: "Apro un negozio che vende solo tè a due passi dalla stazione"

"A febbraio sposterò la mia attività in via Mentana. Conosco i problemi di sicurezza di Fontivegge perché ci vivo, ma scommetto su una zona di grande passaggio sperando di avere più visibilità”. Così Francesco Meschini, 45 anni, spiega perché ha deciso di trasferire il suo Negozio del tè da via Gallenga. I lavori sono in corso: il punto di approdo è rappresentato dai locali fino a pochi mesi fa occupati da un negozio di belle arti. Oltre alla vendita di tè sfuso (il negozio offre in media 60 tipi puri tra cui scegliere), arriverà la novità di una sala di degustazione.