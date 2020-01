L’edilizia torna a crescere. E a correre. Gli incassi degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione hanno fatto entrare nel 2019 nelle casse del Comune di Todi la cifra di 520 mila euro, che rappresenta più del doppio del 2018, dove si era raggiunta la cifra di 245.780 euro ed addirittura di cinque volte maggiore rispetto al periodo di maggiore crisi. Non è cosa da poco vista l’importanza che l’edilizia rivesto sotto l’aspetto economico e occupazione in Umbria e vista pure la crisi che aveva investito questo settore negli ultimi anni. “Le cifre sono più eloquenti di qualsiasi commento” dice l’assessore Moreno Primieri commentando i numeri. Questi i dati del 2019: 80 comunicazioni inizio lavori, 362 segnalazioni certificate di inizio attività (Scia in sigla), 110 permessi di costruire, 60 autorizzazioni paesaggistiche, 5 piani Attuativi e varianti, due varianti al Prg, 70 autorizzazioni impianti pubblicitari, 380 pratiche accesso agli atti, 10 attività di vigilanza edilizia, 30 pratiche di Autorizzazione unica ambientale, 52 pratiche di istruttoria e liquidazione 52 pratiche per contributo autonoma sistemazione a seguito di eventi sismici, istruttoria e liquidazione, 56 pratiche per contributi barriere architettoniche.