Studentessa delle superiori supera esame universitario di giapponese. Con i suoi 18 anni compiuti l'estate scorsa, Aurora Iolanda Rotolo è una fra i più giovani studenti umbri e l'unica studentessa delle superiori ad aver sostenuto con successo l'esame di lingua giapponese all’Università per stranieri di Perugia. Esame superato con un punteggio di 14 su 15. La ragazza frequenta il liceo delle scienze umane Sigismondi di Nocera Umbra. Aurora, con la sua classe, ha seguito lingua giapponese con il professore Tojo Takeshi. “Inizialmente non ero tanto sicura di voler sostenere l’esame: è un impegno in più in un anno importante, l’ultimo, alle soglie della maturità – spiega Aurora Iolanda –. Ma avevo studiato, mi sentivo abbastanza pronta e mi sono buttata. E’ stata una rivincita personale nei confronti dell’insicurezza e credo mi abbia aiutato a maturare”. Soddisfazione arriva anche dall'omnicomprensivo il cui dirigente scolastico, Leano Garofoletti, ha deciso di portare avanti il progetto avviato con il suo predecessore, Serenella Capasso.