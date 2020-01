Jennifer Lopez cerca casa in Italia. Il sindaco di Gualdo Cattaneo: "Venga a vivere da noi in Umbria"

Dopo l'annuncio della star americana, Jennifer Lopez, di voler venire a vivere in Italia, anche il sindaco di Gualdo Cattaneo ha subito colto l'occasione al volo. Enrico Valentini ha così scritto una lettera alla cantante e attrice americana e l'ha postata su facebook. "Leggo che vuoi venire in Italia a vivere... E quale posto migliore del Comune di Gualdo Cattaneo? - scrive il primo cittadino - Non è un caso che nel 2019 il nostro comune avesse il 30% degli ultra centenari Umbri. Sai perché? Perché noi mangiamo le Lumache alla Pomontina, perché ovunque vai vedi oliveti unici che producono un olio unico e fenomenale, perché il Cicotto esiste solo a Grutti, perché la porchetta de 'Guallo' è la migliore d'Italia, perché siamo uno dei pochi comuni che ha il tartufo bianco e nero nello stesso comune, perché tutti i funghi che si trovano a Gualdo Cattaneo in un solo giorno un americano non li mangerà nemmeno durante tutta la sua vita, perché il presepe di Marcellano, i nostri castelli pieni di storia, il nostro caro Beato Ugolino e la frittella di Pozzo non li troverai in nessuna sponda del Mississippi". Prosegue il divertente post del sindaco gualdese: "Io amo Gualdo Cattaneo e sono certo che se verrai a vivere anche a te nel nostro Comune non te ne andrai più. Come ho fatto io".

Firmato il sindaco Enrico Valentini