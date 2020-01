Smog in Umbria: stufe e camini inquinano per il 27 per cento, qualità dell'aria scadente

Allarme smog da riscaldamento. L’incidenza sul valore complessivo delle polveri sottili è quasi del 27% e varia notevolmente tra Città di Castello e le altre città prese a campione. A dirlo, è uno studio dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (Arpa), realizzato con l’Università degli studio, che ha messo a confronto le varie fonti che incidono sul valore complessivo. Nel principale centro dell’Altotevere l’incidenza media annua della combustione è del 47,8%; valore che scende al 22,3 a Foligno, al 20,2 a Terni e al 17,6 a Perugia. La maggiore diffusione di stufe e camini, alimentati da biomasse legnose, producono il levoglucosano, uno dei più importanti agenti inquinanti. Nello studio vengono presi in considerazione anche altri fattori come l’industria, che ovviamente ha un peso “rilevante” solo a Terni, dove incide per il 17% e l’aerosol secondario. Leggi anche l'articolo: Umbria, allarme smog da traffico: quasi il 60 per cento delle autovetture inquina: Pm10 alle stelle

