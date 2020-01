Premio da 600 euro a testa in arrivo per i vigili urbani che hanno partecipato al progetto “Perugia città sicura” con servizi di controllo del territorio. Dopo le critiche dei sindacati, il 27 gennaio circa 80 agenti riceveranno l’incentivo per le attività straordinarie che hanno compiuto da settembre a dicembre. “Il pagamento del premio - spiega il coordinatore del Comitato iscritti della Cgil dipendenti del Comune di Perugia Bruno Leombruni - era slittato e, dopo le nostre proteste, abbiamo avuto rassicurazioni dalla dirigente che, nello stipendio di gennaio ci sarà questo premio. Non si tratta di straordinario ma di un incentivo stabilito nell’ambito delle attività di sicurezza di Perugia che prevedevano, per esempio, controlli notturni, alcoltest e pattugliamenti nei vari quartieri della città. A averlo, come detto, non saranno tutti i 139 vigili, perché molti, anche a causa dell’età avanzata, non possono svolgere certe attività". Leggi anche: Perugia, l'assessore Luca Merli: "Trenta vigili urbani da assumere in tre anni"

