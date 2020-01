La Bulli Ask, l'app realizzata da Libertas Margot per analizzare la diffusione del bullismo ha fatto tappa al Ciuffelli-Einaudi di Todi grazie alla collaborazione del rappresentante d'istituto Leonardo Avduli. Quanto emerso, 200 gli studenti coinvolti, è in linea con le altre scuole della provincia. Nei giorni precedenti iniziative si sono tenute anche nelle scuole di Perugia Cavour-Pascal-Marconi con la professoressa Antonella Piccotti e al Pieralli, con la preside Simona Zoncheddu e il professor Luca Viaro, per l'associazione è intervenuto anche Mario Benedetti. Il fenomeno del bullismo recentemente è salito alla ribalta della cronaca per l'episodio di Perugia (leggi qui).