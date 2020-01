I locali del Bandito, negozio di abbigliamento nella zona di via Cortonese e brand storico di Perugia, saranno ampliati. Il cantiere ha già preso forma: l’area dei lavori per realizzare 200 metri quadrati in più è già recintata. Nell'area commerciale e direzionale che ospita, tra l’altro, anche marchi come Menchetti e Ferretti, si continua dunque a investire. Da tempo è diventata un riferimento per gli amanti dell’aperitivo, una zona che va di moda anche tra i giovani e che dal punto di vista economico è vivace tutto l'anno. Il titolare del Bandito, Paris Ricci, pur continuando a scommetterci, difende però anche il centro storico, dove ha due negozi: "L'acropoli può rinascere. Lo dimostra l'impatto che hanno avuto le iniziative natalizie. Tutti gli operatori economici, però, devono fare la loro parte".