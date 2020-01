Approvato dalla giunta comunale di Foligno il piano da oltre 25 milioni di euro per le opere pubbliche nel triennio. In totale sono previsti 52 interventi complessivi, di cui 29 già da quest’anno. Ex mattatoio e scuola materna Santa Caterina i lavori più importanti. Ora il documento sbarcherà in consiglio per il definitivo disco verde. Grande soddisfazione da parte dell’assessore Riccardo Meloni: “Uno strumento di sviluppo per la città”.