Umbria, allarme smog da traffico: quasi il 60 per cento delle autovetture inquina: Pm10 alle stelle

Allarme smog in tutta la regione. Oltre alle condizioni atmosferiche sono traffico e riscaldamenti a far impennare la colonnina del Pm10. Le emissioni determinate dai riscaldamenti incidono mediamente per il 26,9 per cento, mentre il peso del parco circolante è del 23,5 per cento. Nonostante un impulso al rinnovamento delle vetture con tanto di incentivi statali, l’età media dei mezzi in Umbria è di 10,25 anni, pari a un valore ponderato di 11.577,56 euro. Su un totale di 638.625 mezzi che circolano nel Cuore verde, quasi 415 mila sono sotto Euro 5 ed Euro 6, cioè i due livelli di standard normativi meno inquinanti, stabiliti dall’Unione europea. Si tratta cioè di mezzi immatricolati rispettivamente prima del 2008 e 2011. Secondo gli ultimi dati del Pubblico registro automobilistico (Pra), aggiornati al 2018, è ancora consistente, pari a 62.622 (46.732 a Perugia e 15.890 a Terni) il numero di mezzi Euro 0, cioè quelli anteriori al 1991, prima della normativa della Ue sulle emissioni inquinanti. La categoria che raccoglie più immatricolazioni è l’Euro 4, cioè i mezzi fino al 2005. Ne circolano 135.415 nel Perugino e 45.253 nel Ternano. Da segnalare tuttavia la buona percentuale di autovetture Euro 5 e Euro 6, quelle che tagliano le emissioni: tra Perugia e Terni, si arriva a 224 mila, pari a un terzo del totale. Leggi anche: Virginia Raggi blocca gli euro 6 diesel: si scatena la protesta

