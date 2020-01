Non è ancora stato firmato il decreto per sbloccare la cassa integrazione a favore dei dipendenti di Tagina. L’atteso atto del governo, annunciato in un primo momento all’interno del decreto di fine anno, è invece slittato ed è attualmente in discussione in Parlamento. Dopo una prima approvazione alla Camera, infatti, a breve toccherà al Senato. Se verrà approvato senza modifiche entro un mese si dovrebbe concludere l’iter, mentre se sarà necessaria la doppia lettura (cioè una nuova approvazione) i tempi si allungheranno.Per le 34 maestranze interessate dall’accordo tra azienda e sindacati, firmato alla presenza di Regione e Comune di Gualdo Tadino, si allungano così i tempi per accedere all’ammortizzatore sociale. I 34 dipendenti, infatti, erano “coperti” dalla cassa integrazione fino alla fine di ottobre in base al primo accordo. Da quel momento, quindi, non ricevono più nulla. Secondo quanto stabilito a suo tempo, il prolungamento della cassa integrazione dovrebbe avere valore retroattivo e cioè iniziare proprio alla scadenza del primo anno.

