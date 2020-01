Omicidio Polizzi, parla la mamma della vittima: "Liberando Riccardo, lo Stato lo ha ucciso ancora mio figlio"

“Liberando quell’assassino lo Stato ha ucciso due volte mio figlio. Mi sento violentata e abbandondata come madre e cittadina da chi maggiormente avrebbe dovuto tutelarci. Costretta a mettere in mostra i miei affetti più cari, compreso il corpo martoriato del mio Alessandro per ottenere forse un po’ di giustizia, che lo Stato, in cui fino adesso abbiamo creduto, ci sta negando”. Lo dice Daniela Ricci, la mamma di Alessandro Polizzi, all'indomani della notizia della scarcerazione di Menenti. La donna oggi sarà a Roma, davanti alla Corte di Cassazione, con un gigantesco poster del figlio ucciso da Riccardo Menenti per chiedere giustizia.

