Perugia, acquedotti colabrodo: si rompe una tubatura, mezzo quartiere allegato

Vita dura per gli automobilisti e i pedoni in transito giovedì mattina, 16 gennaio, in largo Cacciatore delle Alpi a Perugia. A causa di una rottura alle tubazioni dell’impianto idrico, tutta la zona, vicino a piazza Partigiani, è stata praticamente allegata, con particolari disagi per i pedoni e rallentamenti al traffico. La perdita si è verificata esattamente all’inizio di via Masi; l’acqua è poi scesa fino alla statua di Garibaldi e nella parte del capolinea degli autobus. I tecnici della società di gestione dell'acquedotto sono intervenuti prontamente per risolvere la problematica, che deriva probabilmente dalla vetustà delle tubazioni. Il problema delle perdite e delle rottura non è nuovo alla rete idrica umbra.