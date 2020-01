Perugia, misure straordinarie per mettere in sicurezza Fontivegge, ecco gli interventi

Più illuminazione, maggiori sistemi di videosorveglianza e miglioramento delle strade. Sono questi gli interventi più immediati annunciati dall’amministrazione comunale per la zona di Fontivegge a Perugia. Il punto su una delle zone “più calde” della città è stato fatto nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto mercoledì in prefettura. Nel corso dell’incontro sono stati ulteriormente approfonditi i profili relativi alla sicurezza, in considerazione anche dell’ultimo episodio di violenza che si è verificato nella serata di martedì, quando c’è stata una scazzottata tra alcuni giovani. Sull’impegno del Comune, Merli ha illustrato la lista delle iniziative che saranno poste in essere per la necessaria riqualificazione della zona. A questo proposito ha ribadito l’intenzione di aumentare telecamere e pali della luce. Particolare attenzione sarà data anche al rifacimento delle principali vie del quartiere, nell’ambito del piano strade, già varato dalla giunta Romizi.

