La polizia locale lo ha visto aggirarsi per le vie del centro di Monte Santa Maria Tiberina, senza una meta apparente. Una agente in servizio in quel momento, nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio, lo ha fermato e - viste le spiegazioni poco convincenti - ha chiamato i carabinieri per l'identificazione e i controlli del caso. Si tratta di un italiano di 48 anni, trovato con un coltello nello zaino. L'uomo è stato fermato e denunciato e a suo carico è stato emesso dalla questura un foglio di via obbligatorio per tre anni.



