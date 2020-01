Bucano il tetto e svaligiano la cassaforte dell'Oviesse di San Nicolò di Spoleto. Non è stato ancora quantificato con precisione, ma gira intorno ad alcune decine di migliaia di euro, il bottino rubato dai ladri nella notte tra mercoledì e giovedì 16 gennaio. A entrare in azione, verosimilmente, almeno tre banditi che sono riusciti a introdursi all'interno dell’attività commerciale aprendo un varco dalle coperture dello stabile. L'allarme non è scattato e non è chiaro se prima di agire la banda abbia manomesso il sistema di sicurezza, guadagnando tempo prezioso per aprire la cassaforte. I delinquenti, infatti, hanno raggiunto i locali Oviesse che ospitano la cassaforte in cui vengono custoditi gli incassi e, con ogni probabilità armati di un frullino, sono riusciti ad aprirla e a mettere le mani sui contanti.



