Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì 15 gennaio a Bastia Umbra: i malviventi hanno aperto 13 auto in varie zone della città, alla ricerca di oggetti da rubare. Le auto che hanno subito i furti erano parcheggiate in via Marconi, via Roma, via Umbria, via Petrarca, via Martiri Ungheresi e nei pressi della scuola Don Bosco; colpita anche l’area di Borgo I Maggio, XXV Aprile e Santa Lucia. I malviventi, in tutti i casi, hanno infranto un finestrino delle auto per aprirle e rovistare all'interno. Magro il bottino: solo pochi spicci e oggetti di scarso valore. A fare la scoperta, alle prime luci dell’alba sono stati i proprietari e i residenti nelle aree colpite dai ladri, che si sono accorti della propria auto rotta o dei vetri in terra a fianco delle auto di persone di loro conoscenza, per poi recarsi a sporgere denuncia ai carabinieri e alla polizia locale. Come riferito dal sindaco Lungarotti, le forze dell'ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.



