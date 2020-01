Iran, il nuovo video che mostra l'aereo abbattuto da due missili

Il video, con immagini esclusive che sono state ottenute e verificate dal New York Times, mostra due missili che abbattono l'aereo ucraino in Iran. Il Boeing ucraino, con 176 persone a bordo, è stato abbattuto da due missili sparati a una distanza di 30 secondi l'uno dall'altro. I missili, riporta il Nyt, sono stati lanciati da una base iraniana a circa 12 chilometri dall'aereo. Il nuovo video, che mostriamo, spiega anche perché il transponder del velivolo ha smesso di funzionare prima di essere colpito dal secondo missile. Teheran aveva ammesso che l'aereo era stato abbattuto per un errore umano. Questo video cambia le carte in tavola.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR — The New York Times (@nytimes) January 14, 2020