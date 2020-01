Oro e contanti, il bottino dell’ultimo furto messo a segno nel fine settimana in una abitazione di via Matteo da Gualdo a Nocera Umbra. La modalità è stata la stessa dei furti avvenuti negli ultimi mesi, un colpo veloce, cassetti rovesciati e pensili aperti alla ricerca di preziosi o denaro. I ladri sono entrati forzando la porta del giardino che non è visibile dalla strada, approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari. Ad accorgersi di quanto accaduto il figlio che, tornando da un allenamento sportivo, ha trovato la porta d’ingresso bloccata dall’interno, probabilmente chiusa dai ladri per agire indisturbati e usare tranquillamente la porta secondaria per darsi alla fuga.