Accoltellata dal compagno sotto casa 22enne perugina

Una ragazza di 22 anni di Perugia ha denunciato di essere stata accoltellata dal fidanzato. Il fatto, secondo quanto raccontato dalla 22enne, è accaduto venerdì sera. I due avevano avuto un diverbio e poi lui è andato sotto casa di lei e l'ha costretta a scendere: le ha detto che altrimenti non se ne sarebbe andato. Quando lei è scesa l'ha colpita con un coltello al ventre e alla schiena. Per fortuna non ha colpito organi vitali e le ferite sono state superficiali ma la ragazza è finita ugualmente al pronto soccorso. La mattina dopo ha denunciato tutto alla polizia, che adesso indaga sull'accaduto.