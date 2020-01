Beccato con due chili e mezzo di marijuana, 19enne in manette

Un ragazzo perugino di 19 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di due chili e mezzo di marijuana. Il giovane di Santa Sabina è incappato nei controlli della squadra volante della polizia poche sere fa. Gli agenti hanno notato due vetture una vicina all'altra e li hanno perquisiti: in auto aveva 270 grammi di marijuana. Poi la perquisizione è stata estesa aanche a casa dove invece aveva molto altro stupefacente: in garage infatti i poliziotti gli hanno trovato 2 chili e mezzo di erba. Il 19enne è stato dunque arrestato e ieri è comparso in tribunale davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma.