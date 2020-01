I carabinieri della compagnia di Todi, nel corso dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dello spaccio di droga, disposti dal comando provinciale di Perugia nel contesto delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto un trentenne albanese senza fissa dimora, trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi e contante per l’ammontare di 750 euro, provento dell’attività di spaccio. I successivi esami di laboratorio hanno consentito di stabilire che il quantitativo è sufficiente per il confezionamento di circa 50 dosi che, immesse sul mercato, porterebbero ad introiti pari a circa 4mila euro.