Cascata delle Marmore e lago di Piediluco di nuovo protagonisti in televisione con Licia Colò.

Lunedì 13 gennaio alle ore 21,15 su La7 all'interno della trasmissione “Eden – Un pianeta da salvare” la conduttrice specializzata in viaggi proporrà un servizio sulle bellezze della cascata delle Marmore e del lago di Piediluco. All'interno del programma anche un focus sulla centrale idroelettrica di Galleto, una delle centrali idroelettriche più grandi d'Italia e d'Europa.

La cascata delle Marmore si conferma uno dei siti naturalistici più visitati d'Italia, un trend in crescita da anni. Nei primi 10 mesi del 2019 i biglietti complessivamente registrati per l’ingresso sono 363.758, di cui 45.494 gratuiti e 12.083 on line, per un importo di 2.657.430 euro. Nello stesso periodo del 2018 i biglietti complessivi erano stati 344.424 di cui 40.583 gratuiti e 1.487 on line, per un importo di 2.635. 693 euro, nel 2017 furono 326.482 per un importo di 2.518.932 euro.

Per quanto riguarda le visite guidate, nei primi 10 mesi del 2019, l’importo corrispondente è di 148.327 euro, nello stesso periodo del 2018 fu di 63.572 euro e nel 2017 di 52.924 euro.

Sul fronte dei servizi di trasporto, fino a ottobre l’importo è stato di 114.576 euro, nel 2018 di 38.522 euro e nel 2017 di 42.721 euro. Relativamente agli ingressi tramite convenzioni con varie strutture ricettive, fino ad ottobre 2019 si sono registrati 33.621 ingressi, 28.742 nel 2018 e 26.431.