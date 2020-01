Giochi ormai fatti a Gubbio. Dopo Alessandro Pittino Nicchi, nominato capodieci del cero di Sant’Ubaldo, e di Andrea Tomassini per Sant’Antonio, è arrivata anche l’elezione di Fabio Uccellani per il cero di San Giorgio. Uccellani, della manicchia della Piana, ha 42 anni. Ha ottenuto in totale 492 preferenze.