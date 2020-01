Umbria, tre ricercatori precari portano l'università davanti alla Corte europea

Tre docenti precari portano l’Università davanti ai giudici europei. Il Tar gli dà torto in primo grado, loro vanno al Consiglio di Stato che decide di congelare il giudizio rinviando il caso alla Corte di giustizia Ue. L’obiettivo è capire se le norme di cui si avvalgono gli atenei, compreso quello di Perugia, sono in linea coi princìpi legislativi dell’Unione. I tre ricercatori a tempo dell’università del capoluogo umbro sollevano il caso per lo Studium perugino. Dopo anni di contratti e assegni a tempo determinato, si aspettavano la chiamata per la docenza fissa. Così non è stato, da qui le vie legali. Un ricorso collettivo è stato promosso anche dalla Cgil su base nazionale nel settembre dell'anno scorso.

