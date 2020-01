Ternana a Potenza, Gallo: "Ora contano i fatti, sto col presidente Bandecchi"

La Ternana ricomincia il campionato di serie C di calcio a Potenza domenica 12 gennaio alle 15 e il tecnico Fabio Gallo mette in guardia la squadra: "Adesso contano i fatti". I rossoverdi vogliono rimontare in classifica e giocare ancora per il primo posto, anche se la strada è in salita e la Reggina è avanti di 12 punti. Il tecnico rossoverde parla anche del mercato: "Sto con Bandecchi, non faremo nessun movimento"