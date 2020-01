Perugia, Maurizio Zara di Legambiente: “Multe a strascico contro la sosta selvaggia. Seguiamo l'esempio di Arezzo”

"Contro la sosta selvaggia a Perugia servono le multe a strascico, quelle fatte con lo Street control, visto che i vigili sono pochi". E' la proposta di Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria e uno dei fondatori del gruppo su Facebook "Perugia sosta selvaggia" (1.300 iscritti). Il problema, segnalato da mesi, "non accenna a migliorare", ma si dovrebbe prendere come esempio "Arezzo, una città più piccola e con meno vigili, ma dove si registrano più multe per le auto parcheggiate male. Lì sono fatte anche con lo Street control". Per Zara "più passa il tempo senza mettere in campo interventi efficaci più il fenomeno della sosta selvaggia si radica, soprattutto in centro storico".