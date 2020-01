Partita la miracolosa fioritura del biancospino, favorita anche da un clima non rigido rispetto agli anni passati ma con temperature che, nelle ultime notti a Gualdo Tadino, sono scese abbondantemente sotto lo zero. Anche quest'anno, come succede dal 15 gennaio 1324, nei rami di spina lungo il percorso fatto dalla salma del Beato Angelo, dall'eremo del convento dei cappuccini all'abbazia di San Benedetto, l’attuale omonima basilica, sono tornati a fiorire. Le celebrazioni in onore del patrono inizieranno nella serata di martedì 14 con l'offerta dell'olio per la lampada votiva da parte dell'amministrazione comunale. Nella stessa serata processione e fiaccolata del Cai. Mercoledì, alle 11.15, il pontificale presieduto dal vescovo Domenico Sorrentino, preceduto dalla consegna del premio Beato Angelo a Giovanni Carlotti e ai familiari di Carlo Farneti e Maria Dorotea Materazzi, che riceveranno i premi alla memoria.